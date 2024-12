Ski jumping, tripletta austriaca nei quattro trampolini a Oberstdorf

Si è aperta la 73ma edizione della Tourneé dei quattro trampolini con la bellissima gara di Oberstdorf. Ci si aspettava grande spettacolo e questo non è mancato, come il dominio degli austriaci. Tripletta austriaca a Oberstdorf, nel primo dei quattr appuntamenti della 73esima edizione della Tournee dei quattro trampolini. Stefan Kraft trionfa per la prima volta in stagione grazie a due salti solidi, battendo i due giovani rampanti, Hoerl, Tschofenig, sicuramente favoriti della vigilia. Difficile dire chi siano i delusi. Daniel Tschofenig aveva dominato salti di prova e qualifica, ma nel primo salto non tutto è funzionato al meglio. Così dal settimo posto ha rimontato alla grande, chiudendo però dietro ai due connazionali. Benissimo Hoerl, sfortunato però col vento, dato che ha trovato le peggiori condizioni di tutti in entrambe le serie di gara. Così il terzo gode e Kraft si porta a casa la vittoria di tappa e la prima posizione della Tourneé con 3,5 punti di vantaggio su Hoerl e 11,5 su Tschofenig. Il leader della generale Pius Paschke è quarto. Ora solo un giorno di pausa, poi si va di scena a Garmisch per la classica di Capodanno. Trampolino storicamente nemico di Kraft, vedremo se troverà le contromisure per battere i rivali in squadra.