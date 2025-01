Skeleton, CdM: Margaglio settima a Winterberg

Settimo posto per Valentina Margaglio che sul budello di Winterberg (Germania) coglie il miglior risultato stagionale recuperando tre posizioni nella seconda discesa dopo il decimo posto di metà gara. Ad imporsi è l'austriaca Janine Flock, capace di far segnare il miglior tempo in entrambe le run per fissare il cronometro sull'1'56"66 e lasciare a 0"27 la ceca Anna Fernstäd e di 0"29 la tedesca Hannah Neise. Margaglio apre il 2025 con un sorriso e paga 0"54 da Flock, preceduta anche da Bos, Coltman e Pfeifer. A seguire, Alessia Crippa è 19esima a 1"24 con Alessandra Fumagalli 21esima a 1"35. Alle 18 è in programma la prova mista che completerà la tappa di Winterberg; il prossimo appuntamento, penultimo della stagione di Coppa del Mondo, è previsto per venerdì 10 dicembre a St. Moritz.