Skeleton, Bagnis torna sul podio in Cdm: terzo a St. Moritz

Amedeo Bagnis torna sul podio di Coppa del Mondo L'azzurro è terzo nella sfida di St. Moritz, penultimo atto stagionale del massimo circuito: sul tracciato elvetico che l'ha visto argento iridato nel 2023 e vincente lo scorso anno, Bagnis ha piazzato il colpo da podio, chiudendo alle spalle del britannico Matt Weston, autore del miglior riscontro in entrambe le manches per fissare il cronometro sul 2'14"61 e del tedesco Cristopher Grotheer (+0"54) che l'ha scavalcato nella seconda discesa. Dopo una stagione sin qui difficile, Bagnis ha trovato il miglior feeling sulla pista svizzera, inserendosi al secondo posto nella prima frazione, per poi cedere per soli due centesimi di secondo a Grotheer. Si tratta del terzo podio in carriera per il venticinquenne piemontese che oltre al successo di St. Moritz del gennaio 2024 può vantare anche un terzo posto a Lake Placid, negli Stati Uniti, dove si concluderà la stagione con i Mondiali in programma ad inizio marzo.

Alle spalle di Bagnis, quarto posto per l'altro tedesco Axdl Jungk (+1"32), con lo statunitense Austin Florian (+1"34) quinto; a seguire, Mattia Gaspari è undicesimo con un gap di 1"78 da Weston, mentre Giovanni Marchetti ha chiuso la gara al 23esimo posto staccato di 3"53. Dopo sette delle otto gare stagionali, Weston conduce la classifica generale con 1480 punti davanti al connazionale Marcus Wyatt (1357) e a Grotheer (1310); Bagnis sale all'undicesimo posto con 960 punti. Poco dopo la staffetta mista ha concluso la tappa elvetica: Italia 1 formata da Alessia Crippa e Amedeo Bagnis ha raccolto l'ottavo posto con un ritardo di 1"32 da Germania 2 (Pfeifer/Jungk), vincitori in 2'23"91 su Usa 1 (Ro/Florian, +0"13) e Gran Bretagna 1 (Tarbit/Weston, +0"40). Tredicesima invece la seconda squadra azzurra, formata da Alessandra Fumagalli e Mattia Gaspari, arrivata al traguardo con un ritardo di 2"82 dai vincitori. L'ultimo appuntamento del massimo circuito è in programma a Lillehammer il 2 febbraio prossimo.