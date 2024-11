SKELETON: ASIAN CUP, FUMAGALLI 11/A NELLA PRIMA TAPPA A PYEONGCHANG

Appuntamento d'apertura della stagione sulla pista olimpica coreana di PyeongChang per gli specialisti dello skeleton, impegnati nella prima tappa dell'Asian Cup. Nella gara femminile la vittoria è andata alla belga Kim Meylemans con il tempo di 1'48"11, che ha preceduto la sorprendente brasiliana Nicole Rocha Silveira, staccata di 24 centesimi, terza piazza per la ceca Anna Fernstaedt a 1"00. Fuori dal podio l'olandese Kimberley Bos, la cinese Dan Zhao e la statunitense Mystique Ro. La migliore azzurra di giornata è risultata Alessandra Fumagalli, undicesima a 1"63 ma con un discreto nono tempo nella seconda manche. Alle sue spalle Alessia Crippa, tredicesima a 2"05, mentre Valentina Margaglio si è piazzata diciassettesima a 2"41. Attualmente è in corso di svolgimento la gara maschile con Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari e Giovanni Marchetti.