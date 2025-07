Padel: Fip Euro Cup, da martedì fase 1 e fase 2 a Madrid, domani il sorteggio

Saranno 59 le squadre nazionali in campo al Padel G24 di Madrid, sede della Fase 1 e della Fase 2 della FIP Euro Padel Cup, la massima competizione continentale organizzata dalla Federazione Internazionale Padel in collaborazione con Padel Europe e, per questa settimana a Madrid, anche con la FEP, la Federazione Spagnola di Padel. Saranno 32 le nazionali maschili e 27 quelle femminili che si giocheranno, in sei giorni, gli otto posti (quattro per gli uomini e quattro per le donne) per la Final Eight che assegnerà il titolo, a cui sono già qualificate di diritto Spagna, Italia, Portogallo e Francia. Il presidente della FIP, Luigi Carraro, ha voluto inviare un augurio a tutte le delegazioni in arrivo in Spagna. "L'abbraccio e la stretta di mano calorosa della famiglia FIP sia per tutti i rappresentanti dei Paesi partecipanti, per i presidenti e le delegazioni delle federazioni nazionali, per atlete e atleti, tecnici, membri degli staff, arbitri e tutti coloro che faranno in modo di rendere indimenticabile le Fasi 1 e 2 di una grande FIP Euro Padel Cup. A chi scenderà in campo voglio ricordare quanto sia unica un'opportunità del genere: indossare la maglia del proprio Paese e lottare per un grande obiettivo in un contesto di socializzazione, scambio culturale e di esperienze che ha pochi eguali nella vita di un atleta. Divertitevi, siate leali, rendete la vostra Federazione, il vostro Paese e il mondo del Padel orgogliosi delle vostre gesta sportive!". Lunedì alle ore 18 è in programma il sorteggio dei gironi: quattro gironi da quattro e uno da cinque per la Fase 1 maschile, un girone da tre e tre gironi da quattro per la Fase 1 femminile. Da martedì, poi, la parola passerà al campo: le prime classificate di ogni girone potranno continuare a sognare, ma per tutti sarà un'esperienza da ricordare.