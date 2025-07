Karen Khachanov è il primo giocatore ad accedere ai quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinese. Il tennista russo ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-3, in un'ora e 50' di gioco, il polacco Kamil Majchrzak, numero 109 del ranking Atp. Khachanov ai quarti affronterà il vincente della sfida Fritz-Thompson.