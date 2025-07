Connors bacchetta Alcaraz: "Non avrei ammesso difficoltà con Sinner"

Ad una stella del tennis come Jimmy Connors non è piaciuta l'ammissione di Carlos Alcaraz il quale nel bel mezzo della finale di Wimbledon, sottolineò che il suo rivale, Jannik Sinner, stesse giocando meglio e fosse più bravo. L'americano, nel suo podcast 'Advantage Connors', si è detto sorpreso nel vedere lo spagnolo pronunciare una cosa del genere ('Com'è possibile che sia così tanto più bravo di me da fondocampo?', dichiarò il numero due iberico) invece di nascondere le sue debolezze in cerca di una rimonta. "È dura ammetterlo, non so se l'avrei fatto. In ogni caso, bisogna entrare in campo, cambiare un po' il proprio gioco e fare qualcosa di un po' diverso", ha detto Connors di Alcaraz. Il tennista con il maggior numero di vittorie nella storia dell'ATP Tour (1.274) e il secondo maggior numero di vittorie a Wimbledon (84), dietro alle 101 di Roger Federer, si è poi spiegato più nel dettaglio facendo intendere che Carlos avrebbe dovuto considerare scenari alternativi per affrontare la partita in modo diverso. "Se il tuo piano 'A' non funziona devi cercare altre soluzioni. Anch'io ho preso uno schiaffo a Wimbledon un paio di volte; succede a tutti i giocatori", ha aggiunto il numero uno del mondo ATP in nove occasioni (tra il 1974 e il 1983). Connors ha le idee chiare sul tipo di partita che avrebbe pianificato contro Sinner: "Se vuoi battermi, dovrai davvero impegnarti. Avrò tre diversi piani di gioco, e se sei superiore in 'A' e anche in 'B', passerò a qualcosa di diverso".