Short track: World Tour, Italia in Olanda con nove atleti

Primo appuntamento del 2025 per l'ISU World Tour di short track. Il circuito internazionale fa tappa a Tilburg, nei Paesi Bassi, dove da domani prende il via la quinta tappa stagionale. Ai nastri di partenza anche la Nazionale italiana guidata dall'High Performance Director Kenan Gouadec, dal capoallenatore Maggie Qi e dall'allenatore ?Derrick Campbell, vogliosa di ben figurare prima dell'atto finale del circuito previsto a Milano nel weekend del 14-16 febbraio. Nove gli atleti azzurri, i medesimi già scesi in pista in Cina: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) al femminile, Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) al maschile. Venerdì giornata di qualificazioni al via alle ore 9.