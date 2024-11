SHORT TRACK, WORLD TOUR: AZZURRE SECONDE IN STAFFETTA, SIGHEL TERZO SU 500 E 1500

Triplice podio per l'Italia dello short track nel sabato di gare della seconda tappa di World Tour di scena a Montréal. Secondo posto per la staffetta femminile - che dà così continuità al successo della scorsa settimana - e due terzi posti per Pietro Sighel tra 1.500 e 500 metri. Il venticinquenne trentino delle Fiamme Gialle, secondo nella classifica generale del World Tour alle spalle del canadese William Dandjinou, ha portato il bottino di podi individuali in Coppa del Mondo a quota 7 e per la prima volta nel corso della carriera ha ottenuto due piazzamenti nelle prime tre posizioni nella medesima tappa. In campo femminile, il quartetto tricolore formato da Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) ha terminato in seconda piazza alle spalle delle padrone di casa del Canada. Sul podio anche Chiara Betti (Fiamme Gialle) e Katia Filippi (C.S. Esercito), impiegate tra quarti di finale e semifinale. Sulle distanze individuali al femminile, da rimarcare il quarto posto ottenuto dalla rientrante Arianna Fontana sulla distanza dei 1.000 metri. Sulla medesima distanza sesta posizione per Ioriatti e decima per Confortola. Al maschile, dietro Sighel, il miglior piazzamento azzurro è stato conquistato da Thomas Nadalini (Fiamme Oro), 13° sui 500 metri. Anche la staffetta maschile azzurra ha guadagnato di forza l'accesso alla Finale A, che si terrà domani.