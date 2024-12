Short track: Nazionale italiana in Corea per quarta tappa World Tour

Ultimo appuntamento del 2024 per l'ISU World Tour di short track. Il circuito internazionale fa tappa a Seoul, in Corea del Sud, dove da venerdì prende il via l'ultima tre giorni di gare di questa prima parte di stagione. Ai nastri di partenza anche la Nazionale italiana guidata dall'High Performance Director Kenan Gouadec, dal capoallenatore Maggie Qi e dall'allenatore ?Derrick Campbell, vogliosa di riscatto dopo l'ultimo fine settimana di Pechino. Nove gli atleti azzurri, i medesimi già scesi in pista in Cina: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) al femminile, Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro) e Pietro Sighel (Fiamme Gialle) al maschile. "In Cina la squadra ha confermato il proprio potenziale e la propria competitività sebbene qualche errore e qualche caduta ci abbiano impedito di replicare gli ottimi risultati delle prime due tappe a Montreal - spiega Kenan Gouadec -. Stiamo lavorando e soffermandoci molto sulla correzione degli errori commessi e siamo fiduciosi che a Seoul la squadra possa performare cercando di raggiungere risultati importanti". Venerdì giornata di qualificazioni al via alle 9 locali (le 16 ora italiana).