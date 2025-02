Short track, Fontana: "Rapporti con Fisg? Ora penso solo ai Giochi"

"Io sono serena e tranquilla, alla fine quello che dovevo dire e quello che dovevo fare l'ho fatto. Dopo che è finito tutto mi sono guardata avanti, ora l'obiettivo è Milano-Cortina tra un anno e penso che non la penso così solo io, tutti quelli che avranno la possibilità di gareggiare tra un anno sono concentrati su quello che è la cosa più importante e alla fine si vede anche nei risultati in gara". Lo ha detto Arianna Fontana nel corso della presentazione dei test event di short track al Forum di Assago, in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, a proposito dei dissapori del passato con la Federazione. "Ora stiamo andando bene, stiamo andando forte e stiamo dando un bel messaggio penso. E' la cosa più importante e positiva di tutto questo", ha aggiunto. Fontana è già stata portabandiera, se c'è qualcosa che vuole dire a chi sarà il prossimo. "Di godersi il momento perché è un'emozione unica, un momento unico. Per me era un sogno che avevo fin da bambina e quando ho avuto questo onore me lo sono goduto al massimo. Mentre camminavo, sfilavo con la bandiera cercavo di farmi delle foto, fermare immagini nella mia testa in modo da ricordarmele poi per sempre", ha concluso.