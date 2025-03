Sei Nazioni, Quesada: "Deluso da risultato, ma fiero dell'Italia"

"Come l'anno scorso ho la sensazione che la squadra arrivi a mettere in campo la sua miglior performance nell'ultima partita. Mi piacerebbe giocare tutti i weekend e avere questi ragazzi sempre con me, siamo contenti di chiudere così anche se siamo molto delusi dal risultato dellla partita". Così Gonzalo Quesada, ct azzurro, commenta la sconfitta per 22-17 contro l'Irlanda all'Olimpico nell'ultima giornata del "Sei Nazioni. "In parità numerica siamo stati migliori di loro, non siamo andati lontani da una vittoria che sarebbe stata incredibile ma possibile - ha proseguito -. Dall'altro lato sono molto orgoglioso, è difficile esprimere quanto è stata dura la settimana dopo le sconfitte con Francia e Inghilterra. Abbiamo fatto passare l'Irlanda per una squadra normale: dobbiamo essere fieri di questa Italia". Quesada, poi, sottolinea come la squadra sapeva di "giocare contro una Irlanda gigantesca, era facile non prendersi responsabilità ma i giocatori hanno fatto una settimana incredibile e sono molto fiero di loro. Ho un gruppo di giovani con un grande cuore, sapevo che ognuno avrebbe fatto il proprio lavoro", prosegue. Infine un pensiero sul match, giocato in inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo: "Nella prima mezz'ora abbiamo giocato ad alto livello, con coraggio, lavoro e tanta intensità. Quello che ha complicato tutto è trovarsi contro una squadra così con un uomo in meno. Abbiamo fatto anche qualche momento in 13, so che settimana difficile abbiamo passato . Mi è piaciuto tutto quello che abbiamo fatto oggi", conclude.