Sei Nazioni, Lamaro: "Galles spalle al muro, vogliamo vincere"

"L'ambizione di vincere è forte all'interno del gruppo. Ma una squadra come il Galles, messa con le spalle al muro, riesce a tirare fuori quel qualcosa che non tutte hanno. E' una squadra che ha una nazione dietro, con tantissima storia e cultura, che vive questo sport in maniera diversa. Questo è quello che mi fa stare all'erta, si sentono minacciati, per loro è come se fosse l'ultima possibilità". Così Michele Lamaro, capitano dell'Italrugby, alla vigilia della sfida al Galles della seconda giornata del Sei Nazioni. La terza linea azzurra, poi, ammette come "la pressione c'è perché le aspettative interne sono alte, ci mettiamo pressione da soli. Quello che conta è mettere l'attenzione alla prestazione. L'inizio partita sarà fondamentale, in Scozia abbiamo concesso troppo soprattutto nei primi 10 minuti. La prima mezz'ora sarà fondamentale, loro arriveranno carichi e controbattere subito sarà fondamentale. Questa è casa nostra e qui nessuno deve essere più forte di noi. Vogliamo mettere subito le cose in chiaro". Infine, a chi chiede se è aumentata la credibilità azzurra, Lamaro risponde che "l'anno scorso è stato buono, con due vittorie e un pareggio. Penso che se rispettiamo quello che ci diciamo alzare l'asticella è doveroso. La credibilità deve essere ancora conquistata del tutto, ma se riusciamo a mettere in campo quello che vogliamo possiamo prenderci soddisfazioni importanti", conclude.