Scott a fianco del campionato italiano di corsa in montagna a staffetta targato Recastello

SCOTT, brand di riferimento nel mondo della corsa in montagna e del trail running, è lieta di annunciare la propria partnership con il Campionato Italiano di Corsa in Montagna a Staffetta, organizzato dal team La Recastello Radici Group. L’evento, che rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale, si svolgerà domenica 15 giugno 2025 a Casnigo (BG), nel cuore della Val Gandino.



SCOTT, da sempre sostiene e partecipa a questi eventi che incarnano alla perfezione lo spirito del marchio, basato su performance, innovazione, tecnologia e passione per la montagna. Essere presenti significa non solo supportare gli atleti e la comunità della corsa in montagna, ma anche rafforzare il legame con un territorio che ha una tradizione radicata in questa disciplina.