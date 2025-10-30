Logo SportMediaset

Sci, Vinatzer e gli slalomisti azzurri in allenamento ad Oslo

30 Ott 2025 - 17:36

Trasferta norvegese nella capitale Oslo per sei slalomisti del gruppo WC1 delle discipline tecniche, al lavoro dall'1 al 4 novembre nella città scandinava. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Matteo Canins, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera. Il gruppo sarà seguito dal tecnico responsabile Mauro Pini e dai tecnici federali Davide Marchetti, Luca Riorda, Marco Gullino, Alessandro Federici e Nicola Ferrari. Sono invece attesi in Val Senales (Bolzano) dal 2 al 5 novembre otto atleti del Gruppo Polivalenti Coppa Europa, vale a dire Jakob Franzelin, Emanuel Lamp, Francesco Zucchini, Lorenzo Gerosa, Pietro Broglio, Andrea Bertoldini, Luca Ruffinoni ed Enrico Zucchini insieme ai tecnici Ivan Imberti, Alberto Bertasi, Stefano Canavese, Fabio Bianco Dolino e Davide De Crignis.

19:34
Tennis: Atp Masters 1000 di Parigi, Shelton ai quarti stacca pass per Finals
18:30
Tennis: Atp Parigi, Auger-Aliassime ai quarti, Altmaier battuto in tre set
17:36
Sci, Vinatzer e gli slalomisti azzurri in allenamento ad Oslo
16:22
America's Cup, Abodi: "Fiducioso che ci sarà una sfida americana"
15:18
F1, Verstappen il pilota più ricco: patrimonio da 260 milioni di euro