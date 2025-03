Sci velocità, Mondiali: Valentina Greggio più veloce in semifinale a Vars

Valentina Greggio si conferma la più veloce a Vars nella semifinale dei Campionati del Mondo che aspettano di assegnare i titoli iridati; secondo posto invece per Simone Origone, preceduto dal padrone di casa Simon Billy. La terza giornata di sfida nella località francese si è risolta con Greggio ampiamente in vetta alla classifica femminile: 223,51 km/h il dato fatto segnare dall'azzurra che ha superato la svedese Agnes Abrahamsson (216,84 km/h) e la francese Clea Martinez (215,69 km/h). Solo i due contendenti Billy e Origone hanno saputo fare meglio della piemontese: 226,37km/h il picco di velocità toccato dal transalpino che precede il valdostano, secondo con 224,74 km/h, mentre in terza piazza c'è l'altro francese Bastien Montes (223,32). Ai piedi del podio di giornata ecco il finlandese Jukka Viitasaari (222,79) mentre è quinto il neozelandese Tawny Wagstaff (222,78). L'appuntamento è ora fissato per domani, quando la finale assegnerà il titolo Mondiale.