Sci: Trofeo Cinque nazioni, in gara anche Vinatzer, Pirovano e Wierer

Al via oggi in val di Fiemme, in Trentino, la 72esima del Trofeo Cinque nazioni di sci organizzato dalle Fiamme gialle e riservata agli atleti appartenenti ai corpi di polizia doganale di Austria, Francia, Germania, Italia e Svizzera. La regia è del gruppo sciatori Fiamme gialle di Predazzo con il supporto della Scuola alpina della Guardia di finanza, del Comune di Predazzo, del Centro del fondo di Lavazè e di Itap Pampeago. Attesi i big mondiali di sci alpino, fondo, biathlon, combinata nordica, skicross e sci paralimpico. Per la Francia hanno confermato la presenza i biatleti Julia Simon, Quentin Fillon Maillet ma anche Clement Noel, campione olimpico nello slalom a Pechino 2022. Per l'Austria ci saranno tra gli altri Katharina Liensberger, bronzo in slalom ai Mondiali di Saalbach, e Lukas Ferustein, vincitore del SuperG alle finali di Coppa del mondo. Per la Germania svetta l'asso della combinata nordica Vinzenz Geiger, vincitore di 2 ori e 1 argento olimpici e vincitore della Coppa del mondo 2024-2025. E poi l'Italia che sciera Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Laura Pirovano e Stefano Gross, i biatleti Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel e i fondisti Caterina Ganz ed Elia Barp.