Sci, Stefano Gross si ritira a 38 anni: "Mi aspettavo un trattamento diverso"

Stefano Gross ha deciso di porre fine alla propria carriera agonistica, cominciata - in Coppa del mondo - il 22 dicembre del 2008, nello slalom dell'Alta Badia. Tra quel giorno e oggi ci sono 12 podi, tra cui la vittoria ad Adelboden del gennaio 2015. Per 165 volte è stato al cancelletto di una gara di Coppa del mondo, per 9 volte a quello di un Mondiale e per 3 volte a quello di un'Olimpiade. Non è un addio facile quello di Gross: "Sono parecchio deluso e dispiaciuto per come è andata la stagione - ha detto il 38enne fassano della Guardia di Finanza - Mi aspettavo un trattamento diverso in squadra, dopo tanti anni, e non mi divertivo più. Tutto ciò mi ha fatto prendere la decisione di farmi da parte e di chiudere la carriera". "Per l'amore che ho per questo sport, ne avrei fatte ancora cinque di stagioni - ha proseguito Gross -, ma per lavorare bene bisogna avere degli stimoli che non c'erano più"."L'avere iniziato dal basso per arrivare fino in cima, con 12 podi e una vittoria in Coppa, è quello che mi porto dietro di questo lungo viaggio. Ricordo il giorno del mio debutto in Coppa, nello slalom dell'Alta Badia. Arrivavo dalla Coppa Europa, ero veloce anche in quella giornata, poi sono uscito nella prima manche. Ma è una giornata che ricordo con piacere perché per la prima volta entravo a far parte dei 'grandi'".