Sci salto: Cdm, Insam qualificato per prima gara a Sapporo

Semaforo verde per Alex Insam che si qualifica per la prima delle due sfide in programma sul trampolino Hs137 di Sapporo, in Giappone, nell'ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Campionati Mondiali di Trondheim. L'azzurro ha saputo raccogliere nel turno preliminare 99,5 punti che gli hanno garantito il ventitreesimo posto nella graduatoria guidata dall'austriaco Stefan Kraft con 125,9 davanti ai connazionali Daniel Tschofenig (123) e Jan Hörl (122,7). Sabato 15 febbraio la prima delle due sfide nipponiche si aprirà alle 7.10 ora italiana.