L'azzurra Sara Allemand, caduta ieri mattina nel corso della seconda prova cronometrata della discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sci in programma a Kvitfjell, in Norvegia, è stata sottoposta ieri ad una risonanza magnetica che ha riscontrato la rottura del collaterale mediale del ginocchio destro. Nelle prossime ore rientrerà in Italia e verrà sottoposta ad ulteriori accertamenti dalla Commissione Medica Fisi.