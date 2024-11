SCI: PARIS GUIDA L'ALLENAMENTO DEI DISCESISTI AZZURRI A PITZTAL

Sessione di allenamento a Pitztal, in Austria, per il gruppo Coppa del Mondo delle discipline veloci che preparerà la trasferta nordamericana sul ghiacciaio tirolese tra il 5 ed il 10 novembre. Saranno otto gli atleti convocati per l'occasione dal direttore tecnico Massimo Carca, nello specifico Dominik Paris, Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. Saranno invece in allenamento in Val Senales (Bolzano) tra il 4 ed il 7 novembre otto atleti della squadra di Coppa Europa delle discipline tecniche. Il direttore tecnico giovanile Paolo Deflorian ha convocato Gian Lorenzo Di Paolo, Corrado Barbera, Matteo Bendotti, Alessandro Pizio, Tommaso Saccardi, Francesco Zucchini, Stefano Pizzato e Davide Seppi.