Sci, Paris: "Dimostrato di essere ancora forte, si può migliorare"

"I numeri sono molto importanti, ma non ci penso tanto perchè sono ancora attivo e possono ancora cambiare. C'è la prossima stagione alle porte dove c'è l'obiettivo più importante di tutti". Così Dominik Paris in occasione del media day della Fisi al termine di una stagione triofale. "Non è stato facile, ma sono stato abbastanza fortunato perchè sono riuscito a lavorare con continuità sia in estate che in inverno. Sono tornato, ho fatto vedere di essere ancora capace nonostante l'età. Dove c'è un obiettivo si può sempre arrivare", ha aggiunto.