Sci: Odermatt fa en plein, con la discesa le coppe sono quattro

Il risultato era quasi scontato, dato il vantaggio in classifica, ma Marco Odermatt, ma l'annullamento della libera maschile a Sun Valley non deve essere dispiaciuto a Marco Odermatt, il dominatore della stagione che senza fatica ha fatto en plein. Già con in tasca la coppa generale, quella di SuperG e di slalom gigante, l'elvetico 27enne si è preso anche quella di discesa, ottenendo lo stesso risultato della stagione 2023/24. Con 45 successi totali in coppa del mondo, Odermatt a ora un totale di 13 coppe, di cui nove in discipline diverse. Solo cinque atleti hanno fatto meglio dell'attuale leader dello sci alpino maschile nella storia della cdm: Marcel Hirscher con le sue venti coppe (di cui otto generali), Ingemar Stenmark (18), Pirmin Zurbriggen e Marc Girardelli (15) ed Hermann Maier (14). Odermatt ha vinto la classifica di discesa con 605 punti, precedendo di 83 il connazionale Franjo Von Allmen. Terzo posto per un altro elvetico, Alexis Monney. L'azzurro Dominik Paris ha terminato al sesto posto con 262. Gli svizzeri hanno dominato la specialità più veloce, con sei successi in otto gare, due triplette (Crans-Montana e Kvitfjell II), quattro doppiette e 17 podi sui 24 posti disponibili.