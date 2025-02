Sci Nordico, ultima sprint ai Mondiali per Pellegrino: "Me la gioco"

Domani nella sprint che assegnerà i primi titoli iridati di Trondheim 2025 Pellegrino sarà tra gli osservati speciali, forte del terzo posto conquistato in apertura di stagione a Lillehammer. "La pista mi piace, è bella. Una pista molto da sprinter e credo che proprio per questo saranno tanti gli avversari che potranno giocarsi qualcosa di importante. Penso che molto dipenderà dalla neve perchè ci sono stati cambiamenti in questi giorni: a me sembra di essere pronto. Poi i conti, come sempre, li faremo alla fine".