Sci Nordico: Pellegrino 14° nella mass start tl di Falun, vince Golberg

Federico Pellegrino è quattordicesimo e Davide Graz quindicesimo nella mass start in tecnica libera di 20 chilometri che ha aperto la gioranta conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di Falun, in Svezia: buona prova di squadra per l'Italia che saluta nei primi 20 anche Simone Daprà (16esimo), Paolo Ventura (17esimo) ed Elia Barp, diciannovesimo. In assenza di Klæbo, la vittoria è andata all'altro norvegese Pål Golberg che con il tempo di 48'05"1 ha preceduto in volata lo statunitense Gus Schumacher ed il connazionale Harald Østberg Amundsen, terzo a 0"9. Ai piedi del podio c'è ancora la Norvegia con Andreas Ree e Simen Krüger, con l'austriaco Mika Vermeulen sesto a 9"4. Nell'impegnativo tracciato svedese che ha proposto oltre 600 metri complessivi di dislivello è buona la prova di squadra per gli azzzurri, con Pellegrino e Graz che tagliano il traguardo di fatto alla pari con un gap di 34" da Golberg. Appena dietro, Daprà e Ventura pagno un minuto esatto di ritardo, con Barp a 1'21"8; più attardato invece Giovanni Ticcò, 49esimo.