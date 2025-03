Sci Nordico, Mondiali: Klaebo nella storia, con la 50 km 6 ori in 6 gare

Johannes Høsflot Klæbo entra definitivamente nella leggenda e conquista anche il titolo mondiale nella 50km in tecnica libera conclusiva del programma maschile di Trondheim 2025: il norvegese ha vinto tutte le sei medaglie in palio nella rassegna, cogliendo anche l'unico titolo che mancava alla sua carriera che ora conta di 15 ori complessivi. Amundsen e Nyenget hanno provato a scrollarsi di dosso il fenomeno nativo proprio di Trondheim, ma non c'è stato nulla da fare e nel finale Klæbo ha fatto valere il suo spunto veloce, per imporsi dopo 1:57'47"1 davanti allo svedese William Poromaa, staccati di 2"1, e sull'altro norvefese Simen Krüger, terzo a 8"5.