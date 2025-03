Sci Nordico, Mondiali: Andersson su Johaug nella skiathlon donne

Testa a testa rusticano fra la svedese Ebba Andersson e la norvegese Thérèse Johaug, nel catino infuocato di Trondheim, per il finale della 20 km skiathlon in questo Mondiale ricco di spettacolo. La spunta la svedese per un'unghia e si mette al collo una splendida medaglia d'oro, mentre alla norvegese resta l'argento. Ma il thrilling era avvenuto poco prima, nel curvone prima dell'ingresso nello stadio, quando la scivolata dell'altra svedese di testa, Jonna Sundling, aveva compromesso anche la gara dell'altra norvegese dell'originale quartetto scandinavo in caccia delle medaglie, Heidi Weng. I 6 secondi persi da Sundling e Weng costeranno cari soprattutto alla norvegese, finita fuori dal podio, mentre per la Sundling c'è la soddisfazione parziale del bronzo a 10"2 dalla coppia di testa. Insomma, una vera lotta all'ultimo sangue in questa gara che chiude la prima settimana di Mondiale, e che vede le azzurre oltre la ventesima posizione: Anna Comarella è la migliore con il 22/o posto a 3'18"9 dalla leader, mentre è 29/a Martina Di Centa a 3'58"2. Maria Gismondi debutta con un 32/o posto a 4'18"8 dalla Andersson, mentre Caterina Ganz è 36/a con 4'58"3 di svantaggio. Lunedì sarà giornata di riposo per gli atleti per poi ripartire martedì con le due 10 km a tecnica classica.