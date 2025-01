Sci nordico, CdM: Klaebo domina mass start in Engadina

Johannes Klæbo ha vinto la mass start di 20km in tecnica che ha aperto la giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di Engadin, in Svizzera. Nella volata conclusiva il fuoriclasse norvegese ha preceduto dopo 53'02"8 di gara ben cinque connazionali, con Iver Andersen e Didrik Tønseth a completare il podio. Federico Pellegrino perde contatto dai migliori nella seconda parte di gara per chiudere 26esimo a 1'36, con Davide Graz 33esimo a 2'10, Paolo Ventura 39esimo. La tappa elvetica si completa alle 15 con l'analoga prova femminile.