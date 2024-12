Sci Nordico: 3-5 gennaio Tour de ski 2025 in val di Fiemme

La val di Fiemme, in Trentino, ospiterà la 19ennesima edizione del Tour de ski di sci di fondo. Le date: 3, 4 e 5 gennaio. Il programma prevede l'apertura delle competizioni il 3 gennaio con la Sprint in tecnica classica che fa il suo ritorno nel rinnovato Stadio del fondo di Lago di Tesero. Il giorno dopo sarà di scena lo skiathlon. Domenica 5 gennaio, la final climb. Dieci i chilometri da affrontare in tecnica libera: partenza dallo Stadio del fondo fino alla stazione intermedia della cabinovia nei pressi del Doss dei Laresi.