Sci: Mondiali jr, Collomb trionfa a Tarvisio, oro nel gigante

Giorgia Collomb è campionessa del mondo Junior di gigante. Un mese dopo aver conquistato il titolo iridato senior nel Parallelo a squadre a Saalbach, la valdostana classe 2006 sale sul gradino più alto del podio mondiale anche nella rassegna giovanile in corso di svolgimento a Tarvisio. Seconda dopo la prima manche, la diciottenne carabiniera di La Thuille ha saputo guadagnare un'ulteriore posizione sfruttando l'uscita della svizzera Sue Piller, leader a metà gara: 2'04"72 il tempo dell'azzurra che vanta 56 centesimi di margine sull'altra elvetica Stefanie Grob e 0"62 sulla statunitense Elisa Bocock che completano il podio. L'ultima azzurra capace di conquistare il titolo mondiale junior di gigante è stata Laura Pirovano, ad Åre 2017, mentre l'ultimo oro in assoluto è stato firmato da Sophie Mathiou in slalom nel 2021 a Bansko. Limitando lo sguardo al gigante, Collomb si aggiunge ad un club di altre sette azzurre capaci di imporsi ai Mondiali Junior dopo Deborah Compagnoni (1987), Sabina Panzanini (1991), Karen Putzer (1996 e 1997), Denise Karbon (1999), Nadia Fanchini (2005), Marta Bassino (2014) e la stessa Pirovano. Ottima quinta piazza quindi per l'altra valdostana Tatum Bieler (+0"66) che manca il podio per soli quattro centesimi di secondo, preceduta anche dall'austriaca Victoria Olivier (+0"65). Trova posto nella top10 anche la veneta Ambra Pomarè, nona a 1"65 con un progresso di 11 posizioni rispetto alla prima manche mentre Camilla Vanni è 22esima (+2"82), Giulia Valleriani 24esima (+3"35) e Ludovica Righi 28esima. La rassegna iridata giovanile prosegue domani, martedì 4 marzo, con il gigante maschile, prima manche alle 9:30, seconda alle 13.