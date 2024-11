SCI: MIGLIORI TALENTI DEL LAZIO A STAGE NAZIONALE IN VAL SENALES

Sono nove i giovani sciatori laziali, sei ragazze e tre ragazzi, impegnati nei i giorni scorsi nell'area sciistica del ghiacciaio della Val Senales. Si tratta dei migliori talenti della regione convocati nello stage nazionale riservato al gruppo 'Children' (categorie allievi e ragazzi) del Centro Sud nell'ambito del progetto realizzato dalla Federazione in collaborazione con i Comitati Regionali. L'appuntamento è stato organizzato per monitorare l'evoluzione dei ragazzi più promettenti dell'Italia Centro Meridionale agli ordini dei tecnici federali Alfonso Trilli e Ruggero Muzzarelli, che nell'occasione sono stati coadiuvati dagli allenatori delle varie squadre regionali. Per il Lazio erano presenti i tecnici Marco Verdecchia, D.T. del Comitato Regionale Lazio-Sardegna, Angelo Martorelli coordinatore della categoria Children, e Cristian Restante. Convocati dal direttore tecnico giovanile Paolo De Florian sono scesi in pista tra le 'Ragazze' Lucrezia Sticca e Martina Labonia, tra gli 'Allievi' Lavinia Sambuco, Gaia Esposito, Michela Sarra, Maria Vittoria Ranalli, Alessandro Buono, Edoardo Borgia e Roberto Benvenuto. Si tratta di atleti giovanissimi convocati per gli ottimi risultati fin qui conseguiti a conferma dell'eccellente stato di salute dello sci laziale, come ha sottolineato il Presidente Andrea Ruggeri.