Sci, Maria Rosa Quario: "Ammirata da mia figlia, oggi non era facile"

"Oggi non era facile, anche dopo la prima manche, affrontare anche la seconda per vincere... Tutti dicono 'basta arrivare giù'. Ma nello sci se parti per arrivare sei finito. Io non ho più parole per Federica. Sono ammirata, orgogliosa. Non é mia figlia". Maria Rosa Quario ha commentato così a Sky la conquista da parte della figlia della Coppa di gigante a Sun Valley. "Questa coppa se la meritava, diciamo che un secondo posto quest'anno le mancava. Ha riempito anche la casella" ha aggiunto.