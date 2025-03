Sci, Malagò: "Brignone sei un mito, grande impresa tricolore"

"È ancora tua, Federica Brignone! La nostra campionessa alza al cielo la seconda Coppa del Mondo generale di sci alpino della sua carriera, dopo la cancellazione della discesa di apertura delle finali di Sun Valley negli USA. È festa grande per l'ennesimo traguardo storico raggiunto in una stagione dominata dall'azzurra, che continua a riscrivere tutti i primati della disciplina e si prende anche la sfera di specialità. Sei fantastica, Federica. Sei un Mito. Complimenti anche allo staff tecnico e alla Fisi per questa grande impresa tricolore". Lo scrive in un post su X il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo la vittoria della Coppa del Mondo di Federica Brignone.