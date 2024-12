Sci, le convocate per gigante e slalom di Semmering del prossimo fine settimana

Il giorno successivo, domenica 29 dicembre, si terrà invece uno slalom (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.00) con le stesse Collomb e Della Mea, oltre a Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. I precedenti sulla pista austriaca parlano di due vittorie (Deborah Compagnoni in slalom nel 1996 e Karen Puzter in gigante nel 1997), due secondi posti (Compagnoni sempre in slalom nel 1996 e Manuela Moelgg in gigante nel 2008) e cinque terzi posti (Denise Karbon in gigante nel 2002, Nicole Gius in slalom nel 2002, Moelgg in gigante nel 2016 e due volte Marta Bassino nel 2022).