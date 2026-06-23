Sci: la leggenda Bode Miller arrestato negli Usa per possesso di droga

23 Giu 2026 - 23:14
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La leggenda dello sci alpino statunitense Bode Miller è stato arrestato in Idaho per possesso di droga. A dare la notizia il sito di gossip Tmz. Vincitore di sei medaglie alle Olimpiadi tra 2002 e 2016, Miller è stato rilasciato su cauzione e dovrà apparire in tribunale il 29 luglio per rispondere alle accuse. L'arresto risale a pochi giorni fa e ha preceduto di pochi giorni l'ottavo anniversario di una tragedia familiare che nel 2018, un anno dopo il ritiro dalle gare, aveva colpito il campione: la morte della figlia Emeline a soli 19 mesi in seguito a un incidente in piscina. Era stato un altro dramma nella vita di Miller che cinque anni prima aveva perso il fratello Chelone, campione di snowboarding, vittima di un attacco epilettico a soli 29 anni.

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