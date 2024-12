Sci: l'olimpionica Petra Vloha rinvia il ritorno in gara

Il ritorno allo sci della campionessa olimpica di slalom Petra Vlhova, dopo un anno di assenza, è stato rinviato per problemi al ginocchio. Lo ha detto la sua squadra venerdì. La 29enne si è strappata il legamento del ginocchio cadendo durante uno slalom gigante di Coppa del Mondo a Jasna, nella sua nativa Slovacchia, a gennaio 2024. L'infortunio ha fatto saltare alla campionessa olimpica di Pechino 2022 il resto della stagione e l'inizio dell'attuale. "Petra sta ancora avendo problemi al suo ginocchio - ha sottolineato la sua squadra di sci Nike - Esami approfonditi hanno rivelato danni alla cartilagine, che richiedono ulteriori cure specialistiche". Vlhova, che sta subendo un trattamento intensivo di cinque settimane, si sottoporrà a un altro giro di test a gennaio. "Non tutto sta andando come previsto e Petra non sta attraversando il momento più felice - ha detto l'allenatore italiano Mauro Pini - Mi aspetto di sapere di più sulla sua capacità di gestire il pieno carico entro la fine di dicembre". Pini ha anche detto che gli esami medici hanno "confermato una condizione molto buona dei segmenti operati del legamento crociato anteriore e menisco, così come un'elevata stabilità del ginocchio". Fino al suo infortunio, Vlhova, specialista di slalom e slalom gigante, era una seria rivale per la leggenda americana Mikaela Shiffrin. La 29enne americana, che sta cercando di vincere la sua centesima gara, si sta riprendendo da un infortunio subito durante uno slalom gigante di Killington a novembre.