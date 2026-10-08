Sci: italiano Waldner si dimette da direttore di gara della Fis

08 Ott 2026 - 15:08
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L'italiano Markus Waldner ha comunicato alla Fis la sua decisione di lasciare l'incarico di Direttore di gara della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Waldner - rende noto la stessa Federazione internazionale - accompagnerà il suo successore durante la fase di transizione che coprirà l'intera stagione 2026/27, mentre sono in corso valutazioni su un suo possibile nuovo ruolo all'interno della Fis. "Non è una decisione che prendo alla leggera. Essere responsabile dello sci alpino ai massimi livelli è un privilegio, ma è anche un ruolo che comporta una pressione enorme. Nel corso degli anni, con l'evoluzione e la crescita della Fis e di questo sport, tale pressione è aumentata progressivamente, al punto che oggi sento di non avere più le energie e la mentalità necessarie per affrontare un'altra stagione completa come avrei voluto", ha dichiarato Markus Waldner. La Fis ha già avviato la procedura per individuare il successore di Waldner e fornirà presto aggiornamenti in merito. Nella prima parte della stagione di Coppa del Mondo Audi FIS, Peter Gerdol, Direttore di gara della Coppa del Mondo femminile, supervisionerà le competizioni di entrambi i circuiti.

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