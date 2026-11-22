Daniel Munoz ha vinto il Gp del Portogallo, penultimo appuntamento della stagione del Motomondiale, per la classe Moto2. Lo spagnolo ha trionfato davanti ad Alonso Lopez e Senna Agius, in una gara condizionata dalla bandiera rossa per un maxi incidente che ha coinvolto anche il leader del mondiale Manuel Gonzalez. Izan Guevara, settimo al traguardo, si avvicina così a Gonzalez, che mantiene un vantaggio di 4,5 punti in vista dell'ultimo Gran Premio della stagione in calendario a Valencia. Indietro i piloti italiani, fuori dalla top 15.