Sci: Innerhofer campione italiano di discesa, titolo giovani a Lamp

Christof Innerhofer torna sul trono tricolore della discesa libera: l'esperto altoatesino si è imposto nella gara dei Campionati italiani ospitata dalla pista La VolatA di Passo San Pellegrino con il tempo di 1'18"19: per il quarantenne delle Fiamme Gialle si tratta del terzo titolo tricolore in discesa, dopo quelli conquistati nel 2016 a Sella Nevea e nel 2023 a La Thuile. Sul traguardo di Passo San Pellegrino, Innerhofer ha preceduto di 14 centesimi di secondo Giovanni Franzoni (Fiamme Gialle), con Dominik Paris (Carabinieri) a completare il podio con un gap di 0"20. Appena alle loro spalle, il quarto posto è di Nicolò Molteni (Esercito) a 0"59 con Benjamin Alliod (Esercito) quinto a 0"59. Il settimo posto assoluto consegna ad Emanuel Lamp (AmateursportClub Gsiesertal) il titolo italiano giovani, con Luca Ruffinoni (Fiamme Gialle) medaglia d'argento e Glauco Antonioli (Sc Bormio) bronzo. La discesa tricolore era valida anche per il Grand Prix Italia Dicoflor, il circuito dedicato agli atleti non inseriti nelle squadre federali: Emanuele Buzzi (Carabinieri) con l'ottavo posto ha conquistato il successo di tappa, seguito da Ruffinoni e Gabriel Masneri (Gb Ski Club).