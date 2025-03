Sci: in mille all'Elly Fanchini Day, Goggia 'persone che amiamo non se ne vanno mai'

"Una giornata speciale perché ci ha permesso di onorare Elly e abbracciare la sua famiglia, ritrovandoci tra compagne ed ex compagne" ha commentato commossa Sofia Goggia, presente alla manifestazione con decine di amiche di Elly. "Dobbiamo essere grati di averla avuta nella nostra vita. Le persone che amiamo non se ne vanno mai via realmente: ci sono tantissimi momenti che abbiamo condiviso con lei, nella nostra vita e nella nostra carriera. Il miglior modo per ricordarle è riunirsi e ringraziare per i momenti di gioia avuti insieme".