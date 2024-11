SCI FREESTYLE: SQUADRA SKICROSS FA TAPPA AL PASSO DELLO STELVIO

Dopo aver completato il percorso di allenamenti sulle nevi svizzere di Saas Fee, la squadra A di SkiCross farà tappa tra il 6 ed il 10 novembre al Passo Stelvio (Bolzano) per un ulteriore stage di preparazione. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha previsto la partecipazione di Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Yole Galli. Il primo impegno stagionale di Coppa del Mondo è in programma in Val Thorens tra il 10 ed il 14 dicembre prossimi. Nei medesimi giorni saranno al lavoro anche le squadre B e Aggregati/Osservati con Aiace Smaldore, Giacomo Dalmasso, Daniel Moroder, Paolo Piccolo, Filippo Zamboni, Filippo Rossi, Luis Lechner, Kristian Gabrielli, Andrea Chesi e Nathalie Bernard.