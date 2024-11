SCI: FREESTYLE, SQUADRA AZZURRA COPPA EUROPA SLOPESTYLE IN RADUNO A SCHARNITZ

Nuovo appuntamento di preparazione a Scharnitz, in Austria, per la squadra azzurra di Coppa Europa che dopo aver concluso giovedì il periodo di allenamento ad Hintertux è attesa al ritorno in Austria a partire dal 12 fino al 14 novembre. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile del settore Coppa Europa DAmiano Miari Fulcis ha previsto la partecipazione di Valentin Auer, Niklas Oberrauch, Samuel Pattis, Mattia Mersa, Maria Gasslitter ed Alessia Ambrosi; con loro sarà al lavoro anche lo stesso Miari Fulcis.