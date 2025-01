Sci freestyle: Flora e Miro Tabanelli agli X Games ad Aspen

Flora e Miro Tabanelli insieme a Renè Monteleone saranno al via della tappa di Coppa del Mondo di Freeski di Aspen (Stati Uniti) che tra il 30 gennaio ed il 6 febbraio proporrà SlopeStyle prima (finali l'1 febbraio) e Big Air dopo, con l'atto finale proprio il 6 febbraio. Flora e Miro Tabanelli hanno raggiunto con qualche giorno di anticipo il Colorado per prendere parte tra il 23 ed il 25 gennaio agli X Games proposti nello stesso centro statunitense. Flora Tabanelli guida la graduatoria di specialità di Big Air in forza dei 320 punti raccolti nelle 4 prove stagionali che l'han vista sempre sul podio con un primo, due secondi ed un terzo posto mentre nell'ultimo appuntamento di SlopeStyle a Laax ha saputo sfiorare il podio chiudendo al quarto posto, miglior risultato della carriera. Podio su cui è salito in stagione anche il fratello maggiore Miro, secondo nel Big Air a Pechino.