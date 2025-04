Sci freestyle: doppio titolo italiano per Flora e Miro Tabanelli

In campo maschile il titolo tricolore è quindi andato al fratello Miro Tabanelli (Esercito) che con 174,66 ha precedeuto i due altoatesini Nklas Oberrauch (Ritten Sport, 166,32) e Elia Hofer (Vitamin-F, 165,33). Tra gli allievi, vittoria per Elena Gaeta (Valbelluna Freeski) davanti a Maya Recla (Vitamin F, 129) e Giada Galante (Skills, 105,33) con Max Von Aufschnaineter (Sc Gardena) vincente al maschile su Alex Putzer (sc Gardena, 175,99) e Tobias Longa (Ski Team Fassa, 125,00). Epilogo analogo per lo Slopestyle, con i fratelli Tabanelli in vetta alla graduatoria: al femminile Flora con 90,33 ha preceduto le stesse Gasslitter (86,33) e Ambrosi, mentre al maschile Miro (96,00) ha ottenuto la medaglia d'oro davanti ad Oberrauch (89,00) con Giovanni Miotto (Valbelluna Freeski) terzo con 84,00 punti.