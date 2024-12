Sci freestyle: Cdm skicross, Galli 5/a e Cazzaniga 8° a San Candido

Quinto posto per Jole Galli e ottavo per Davide Cazzaniga nella prima delle due gare di Coppa del Mondo di SkiCross a San Candido, in provincia di Bolzano. Dopo aver vinto il proprio quarto di finale, la livignasca Galli si è dovuta arrendere in semifinale di fronte alla francese Berger Sabbatel e alla canadese India Sherret, per poi dominare la small final e mettere le mani sul quinto posto davanti all'altra canadese Abby McEwen e alla svizzera Natalie Schär. La vittoria è poi andata alla tedesca Daniela Maier davanti alla svizzera Talina Gantenbein e alla stessa Berger Sabbatel. Davide Cazzaniga raggiunge per la prima volta in carriera le semifinali di Coppa del Mondo per poi chiudere in ottava piazza la small final vinta dal britannico Oliver Davies; per il lombardo si tratta del miglior risultato della carriera. Nella big final il tedesco Florian Wilmsmann ha ottenuto il successo davanti al francese Youri Duplessis Kergomard e all'austriao Johannes Aujesky. Semaforo rosso nei quarti di finale al termine del duello con Cazzaniga quindi per Simone Deromedis, che chiude al nono posto il primo impegno pusterese, mentre Dominik Zuech si è fermato nell'ottava batteria per la ventesima piazza finale. Il successo odierno permette a Wilmsmann di sorpassare Deromedis nella classifica di Coppa del Mondo con 265 punti contro i 225 dell'azzurro; terzo posto per il canadese Reece Howden con 196. Sabato 21 dicembre è in programma la seconda gara, con le qualificazioni a partire dalle 10.30 e tabellone principale dalle 13.