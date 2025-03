Sci freestyle, CdM: Deromedis secondo a Idre Fjäll

Simone Deromedis è secondo alle spalle di Reece Howden nella prima sfida di Idre Fjäll e si garantisce un duello speciale per la vittoria nella Coppa del Mondo in gara 2, domani. Il trentino ed il canadese infatti si presenteranno al via della gara finale della stagione separati da 33 punti: 938 per il nordamericano, 905 per l'azzurro, con il tedesco Florian Wilmsmann (866) che scivola in terza piazza dopo l'eliminazione a sorpresa in batteria. Gara di altissima intensità e carica agonistica, quella svedese, come spesso accade sul tecnico tracciato di Idre Fjäll. Deromedis vince negli ottavi e nei quarti, per incrociare poi la propria strada con quella di Howden in semifinale. I due turni decisivi si concludono allo stesso modo, con il canadese davanti ed il quasi venticinquenne trentino ad avvicinarsi progressivamente nel mosso tratto finale. La sfida conclusiva vede Howden e Deromedis separati da un nulla, con i fratelli Erik e David Mobärg ad occupare rispettivamente la terza e quarta piazza. Per Deromedis ad Idre Fjäll ha preso forma il quindicesimo podio della carriera, il nono di una stagione che l'ha visto vincere in tre occasioni.