Sci: freestyle a Klagenfurt, azzurra Tabanelli ancora sul podio

Flora Tabanelli ancora sul podio di Coppa del Mondo del Freeski Big Air, seconda nella prova cittadina di Klagenfurt, in Austria. Dopo il secondo posto di Chur ed il terzo di Pechino a fine 2024, la diciassettenne emiliana ha aperto il nuovo anno con il suo quinto in carriera. La giovane azzurra, portacolori dell'Esercito, ha avuto il merito di far segnare il miglior punteggio parziale nella finale austriaca, con i 91 punti ottenuti nella prima run. Nelle successive due prove la cinese Mengting Liu si è imposta chiudendo a 170,60 punti contro i 170,20 messi a referto da Tabanelli. Il terzo podio stagionale permette all'azzurra di conquistare la vetta della classifica di Coppa del Mondo di Big Air con 220 punti davanti a Gremaud (182) e Mengting (166). Il neozelandese Luca Harrington si è imposto nella prova maschile con 182,60 punti davanti al francese Timothe Sivignon (180,40) e al padrone di casa Matej Svancer (175,40); non qualificati per l'atto finale i tre azzurri in gara Renè Monteleone, Miro Tabanelli e Leonardo Donaggio. La Coppa del Mondo di Freeski resta in Austria e da giovedì 9 gennaio si aprirà la tappa di Kreischberg.