SCI FREERIDE, ARIANNA TRICOMI LANCIA UN DIARIO ONLINE

Dici Arianna Tricomi, pensi "montagna". Da Corvara in Badia, nel cuore delle Dolomiti, al mondo del freeride internazionale, dove l’avventura incontra la natura più selvaggia e l’emozione si trasforma in un modo di essere. La tre volte campionessa del mondo di sci freeride ha deciso di condividere alcuni aspetti affascinanti e meno conosciuti della sua vita attraverso la serie “Arianna’s Van Life Diary”, i cui tre episodi saranno pubblicati a cadenza settimanale partendo da oggi sul suo canale YouTube. La serie, prodotta da Troublehaus Production, è un’occasione imperdibile per conoscere da vicino Arianna e partecipare alla sua quotidianità. Gli episodi sono ambientati in alcune località di montagna con paesaggi mozzafiato, ma anche nel van, che dà il titolo alla serie, fedele compagno d’avventure della sciatrice altoatesina. Muovendosi fra Austria, Svizzera e Italia, nelle sue amate Dolomiti, Arianna ci farà conoscere meglio quello che per lei non è solo un mezzo di trasporto, ma una vera e propria “casa mobile”, super accessoriata e pronta per ogni evenienza.

Nei suoi spostamenti, fra sorprese e contrattempi, avrà al suo fianco diversi compagni d’avventura, anche loro legati a doppio filo al mondo della montagna: nel primo episodio troveremo i freerider e alpinisti austriaci Nadine Wallner e Sebi Mall; allo stesso modo nel secondo comparirà la “collega” canadese Janelle Yip, sua amica, nonché la leggenda dell’alpinismo Marcello Cominetti. Nella terza puntata sarà invece la volta dell’alpinista svizzero Yannick Glatthard. Durante i tre episodi gli aspetti sportivi si mescoleranno con quelli lifestyle: Arianna andrà alla ricerca di nuovi luoghi per sciare, regalandoci immagini di grande spettacolarità, e si cimenterà in scalate mozzafiato, evidenziando la sua totale simbiosi con tutto ciò che si può fare in alta quota. In definitiva, “Arianna’s Van Life Diary” racconterà un particolare modo di vivere la montagna, all’insegna della curiosità e dello spirito d’avventura, che caratterizza tutti coloro che di questo mondo fanno parte e in particolare la community del freeride.

“Questa serie non è un semplice racconto autoreferenziale – spiega Arianna – ma una testimonianza di ciò che per me è parte imprescindibile della vita: la passione per lo sport, il legame profondo che ho con la montagna e la comunità che la vive ogni giorno. Voglio mostrare come il van sia il mezzo ideale per essere fedele a questo mio spirito, permettendomi di esplorare luoghi incredibili e vivere avventure uniche. Spero che 'Arianna’s Van Life Diary' ispiri altri a seguire le proprie passioni e a connettersi con la natura in modo altrettanto autentico”. “Arianna’s Van Life Diary” porterà gli spettatori non solo ad affiancare idealmente Arianna nel suo viaggio tra spettacolari paesaggi montani, ma anche a lasciarsi contagiare da un’esperienza di vita autentica, dove la passione diventa il motore per superare ogni limite. La serie promette di ispirare chiunque sogni di vivere senza confini, con il cuore rivolto verso l’infinito. Con il semplice “aiuto” di un van.