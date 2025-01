Sci fondo: Graz e Gismondi campioni italiani nella 10 km tecnica libera

Davide Graz e Maria Gismondi sono i nuovi campioni italiani nella 10 chilometri in tecnica libera di sci di fondo. La gara si è disputata oggi sul circuito del lago di Tesero, in Trentino, che ospiterà anche le gara delle Olimpiadi invernali 2026. Graz ha bloccato il cronometro sul 23'03"1 precedendo di 21"7 Giandomenico Salvadori, con Luca Del Fabbro terzo a 34"4. In campo femminile tempo di 27'15"0 invece per Maria Gismondi che ha avuto la meglio per tre decimi su Martina Di Centa, con Veronica Silvestri a completare il podio tricolore.