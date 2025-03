Sci: finali Cdm, sette azzurri qualificati per gare Sun Valley

Si è completato il quadro delle partecipanti alle finali maschili di Coppa del mondo sull'inedita pista statunitense di Sun Valley, nell'Idaho, alle cui specialità prendono parte i migliori 25 delle rispettive classifiche, i campioni del mondo juniores e coloro che hanno superato i 500 punti in classifica generale. Sono sette al momento i qualificati itaiani: Dominik Paris, Mattia Casse (in forse per l'infortunio al gomito destro), Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer.